Москвичка заперла пятерых детей в квартире и уехала на дачу на несколько дней

Жительница Москвы на несколько дней поехала на дачу и оставила пятерых детей одних в квартире, закрыв их снаружи. Соседи услышали крики и вызвали полицейских, пишет Life.

По данным издания, 17 июня 30-летняя мать уехала на загородный участок ремонтировать давно сгоревший дом. В городе без присмотра у нее остались дети в возрасте от 2 до 12 лет. Женщина пообещала им вернуться через два дня. Продуктов в квартире хватило на полдня, в указанный день москвичка не приехала и не отвечала на телефон. 20 числа соседка услышала детские крики о помощи, но наткнулась на закрытую дверь и позвонила в полицию. Приехавшие сотрудники МВД вскрыли жилище. Несовершеннолетних отправили в больницу, у двоих диагностировали ОРВИ. Вечером в тот же день вернулась родительница.

По предварительной информации, на женщину хотят завести дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию, а также планируют лишить родительских прав.

С февраля семья стоит на учете после того, как россиянка сама обратилась в опеку и попросила забрать у нее дочь, которая плохо себя ведет. Тогда ребенка оставили с матерью.

В середине июня жительница Ханты-Мансийского округа оставила четырех детей одних дома без еды и поехала к знакомым на дачу «устраивать личную жизнь».

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