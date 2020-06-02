Россиянка заперла в доме четырех детей без еды и воды и ушла пить

Суд в Якутии приговорил к 148 часам обязательных работ мать четверых детей, которая закрыла их дома без еды и воды и ушла на два дня распивать спиртное, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 29-летняя женщина оставила своих детей в возрасте от девяти месяцев до семи лет одних без достаточных запасов пищи и воды. Дверь она заперла снаружи на навесной замок. В течение двух дней старшая дочь сама кормила девятимесячного брата, смешивая сухую молочную смесь с холодной водой из бидона. Мать, как оказалось, все это время находилась у своих знакомых и пила. Детей обнаружили соцработники во время очередной профилактической проверки. К тому момент их продовольственные запасы уже кончились.

Россиянка признана виновной в оставлении несовершеннолетних в опасности (статья 125 УК). Ее родительские права ограничены, несовершеннолетние отправлены к временному опекуну.

Ранее в Брянске в больницу была доставлена семилетняя девочка с обморожением ног и истощением. Ее приемная мать не появлялась дома две недели, а отец все время пил. Ребенка нашел сосед.

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