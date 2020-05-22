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Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой

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Кадр: РЕН ТВ

В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем. Дети женщины голодали, ходили голые и грязные. На следующий день после избиения они вышли к соседям просить еды. Об этом РЕН ТВ рассказали соседи семьи.

Инцидент произошел в жилом доме на Дальневосточном проспекте на окраине города. По словам соседей, сожитель Лидии Кухи регулярно избивал ее, из квартиры постоянно доносились крики. Из-за слышимости они не раз вызывали полицию, писали заявления, но участковый приезжал и говорил: «Ну, а что я могу сделать?». Мать пятерых детей неоднократно пыталась выгнать мужчину, но тот каждый раз возвращался и избивал ее.

«Приходил за одним — побить ее, может, что-то забрать... (...) Дети ходили голые, грязные. Мы их еле отмыли. Все [в квартире] перевернуто вверх дном. Она лежала под кроватью вся избитая, вся в синяках», — рассказали соседи.

Многодетная мать умерла в больнице от полученных травм. В отношении избившего ее мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Ранее в Челябинской области местный житель убил жену ударом ножа на глазах их восьмилетнего сына в подъезде дома. Он избивал ее на протяжении десяти лет. За два месяца до случившегося женщина подала на развод после попытки мужа ее задушить. У погибшей осталось трое детей. Ее мужа задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье 104 УК («Убийство»). Свою вину он признал.

В конце 2019 года на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. Также в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание. После публикации проекта закона о домашнем насилии, в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». Против закона также выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

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