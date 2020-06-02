Истощенную российскую девочку доставили от приемных родителей в больницу

Супружеская пара довела семилетнюю приемную дочь до истощения, она была доставлена в больницу Брянска. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Дело заведено по статьям «Причинение физических страданий несовершеннолетнему», «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом». Также прокуратура начала свою проверку деятельности органов местной опеки и выяснит условия проживания девочки.

По информации издания «Городской», ребенка госпитализировали с обморожением ног. Она была в грязной одежде и плохо пахла. Телеканал «360» уточняет, что родители проживали в частном доме и, предположительно, злоупотребляли спиртным. Около двух недель мать не появлялась дома, а отец все время пил. Девочку забрал к себе сосед, который зашел выпить с ее родителями и увидел худого ребенка посреди беспорядка. Внешне она выглядела на три года. Мужчина помыл и накормил ее, а потом позвонил в полицию.

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