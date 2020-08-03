Россиянин получил квартиру от государства и захотел отдать ее бесплатно

Житель Новосибирска захотел избавиться от «лишней» квартиры. Он бесплатно отдаст «однушку» в селе Земляная Заимка (Чановский район Новосибирской области) тем, кто согласится погасить числящийся за квартирой долг по коммунальным платежам. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на соответствующее объявление в сети.

Квартира общей площадью 29 квадратных метров расположена на втором этаже двухэтажного дома. В настоящее время ее занимает учитель физкультуры, но его выселят, если найдется желающий принять подарок.

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Владелец недвижимости проживает в Новосибирске, квартиру в Земляной Заимке он получил от государства в 2011 году. «Сейчас она мне в убыток, содержать я ее не могу, а коммунальные услуги приходится оплачивать», — пояснил автор объявления.

Россиянин честно признался, что получателю недвижимости придется оплатить задолженность по «коммуналке» — около 70 тысяч рублей, а также 2 тысячи рублей за ремонт дома. Кроме того, будущим новоселам предстоит покрыть стоимость проезда владельца в село для оформления документов.

В январе сообщалось о жителе ирландского города Корк, который опубликовал на одном из сайтов объявлений необычное коммерческое предложение для арендаторов недвижимости. Он захотел сдать свою квартиру съемщице, согласной оказывать ему услуги сексуального характера дважды в неделю. Мужчина нашел жилицу за пару дней.

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