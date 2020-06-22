В российском городе нашли квартиры для съемок порноверсии «Дома-2»

В Екатеринбурге нашли девять квартир, из которых в круглосуточном режиме ведется веб-трансляция на крупнейший в мире сайт для вуайеристов. Об этом сообщает портал 66.ru.

Как выяснил корреспондент издания, в апартаментах поселили местных студентов — они обязаны круглосуточно ходить обнаженными и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом. Порноверсия «Дома-2» в городе организована компанией Hebert Metals LP, зарегистрированной в Эдинбурге (Великобритания).

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В России ресурс, куда транслируется видео из квартир, доступен только при подключении виртуальной персональной сети (VPN). Пользователям сайта необходимо оформить подписку, она стоит несколько десятков долларов в месяц. Зрители могут переключаться между различными студиями (они расположены в России и в странах Восточной Европы), а также между многочисленными камерами, установленными в конкретной квартире.

Участники проекта рассказали 66.ru, что скрыться от объективов можно только в туалете. На начальном этапе за съемки не платят — новички довольствуются правом бесплатного проживания в квартире. Впоследствии они подписывают договор с Hebert Metals LP. Доходы «актеров» зависят от числа просмотров видео.

После публикации расследования в полиции Екатеринбурга пообещали проверить информацию о «порноквартирах» и, если потребуется, принять меры.

Ранее в июне стало известно, что военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете. Материалы он выгружал в сеть. Солдата осудили за незаконное изготовление и оборот порнографии, приговорив его к двум годам лишения свободы условно.

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