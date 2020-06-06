Туктамышева станцевала и получила совет от фанатов сняться в порно

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram видео своего танца и поразила пользователей сети.

«Главное в танце кайфовать, а не красиво. Но помните, что у мебели бывают острые углы», — подписала пост Туктамышева. Пользователи восхитились движениями спортсменки. Некоторые фанаты посоветовали ей включить элементы танца в новую показательную программу, другие предложили фигуристке сняться в порно.

Фото опубликовано @liza_tuktik

7 мая Туктамышева заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.

23-летняя спортсменка известна своими номерами с раздеванием. В прошлом сезоне во время показательных выступлений она показала стриптиз, выйдя на лед в образе стюардессы.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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