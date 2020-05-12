Туктамышева сфотографировалась в нижнем белье и взволновала фанатов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram фотографию в нижнем белье и взволновала пользователей сети.

Туктамышева провела домашнюю фотосессию при помощи приложения FaceTime. «Новая реальность — новые правила», — подписала пост она. Болельщики оценили снимки 23-летней спортсменки, назвав ее шикарной и сексуальной. «Чудо, а не ножки!», «Собачка на заднем плане — это ор. Типа: "Хозяйка, что тут происходит?», «Елизавета, Вы прелестны!» — писали они.

7 мая Туктамышева заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.

23-летняя спортсменка известна своими номерами с раздеванием. В прошлом сезоне во время показательных выступлений она показала стриптиз, выйдя на лед в образе стюардессы.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!