Туктамышева описала идеального мужчину

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, какими качествами должен обладать ее избранник. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка призналась, что имеет мало опыта в отношениях, поэтому не до конца представляет, каким должен быть идеальный мужчина, однако ее симпатию может завоевать открытый человек с юмором, любовью к музыке и книгам. При этом она описала, что мужчина должен быть с тонкой душой и немного разгильдяем.

23-летняя спортсменка известна откровенными номерами на льду. В прошлом сезоне во время показательных выступлений она представила стриптиз, выйдя на лед в образе стюардессы. Фигуристка также позировала обнаженной, прикрываясь подушкой, для своей страницы в Instagram.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!