Туктамышева высказалась о съемках в откровенных фотосессиях

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о предложениях сняться в откровенных фотосессиях. Ее слова приводит РИА Новости.

Туктамышева заявила, что согласилась бы поучаствовать в такой съемке. «Для меня это красиво. То, что я вижу в журналах Maxim, для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины», — сказала она. Фигуристка добавила, что фотосессию можно сделать красивой, а не пошлой.

23-летняя спортсменка известна своими номерами с раздеванием. В прошлом сезоне во время показательных выступлений она показала стриптиз, выйдя на лед в образе стюардессы. Фигуристка также позировала обнаженной для своей страницы в Instagram.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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