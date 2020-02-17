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Туктамышева вновь показала стриптиз на льду

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Toxic 🔥 From @gilmanov23's Instagram #elizavetatuktamysheva #tuktamysheva #teamtuktik #туктамышева #елизаветатуктамышева

Фото опубликовано @team.tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала стриптиз на церемонии закрытия турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy. Видео появилось в Instagram спортсменки.

Для Туктамышевой установили небольшой каток на корте, на котором она выступила со своим номером под песню Бритни Спирс Toxic. Вместо формы стюардессы фигуристка выбрала красную кожаную куртку, в конце программы оставшись без нее.

В прошлом сезоне во время показательных выступлений Туктамышева представила номер с раздеванием. Тогда россиянка выходила на лед в образе стюардессы.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года. В этом сезоне фигуристка заняла четвертое место на чемпионате страны и является первой запасной на первенство мира.

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