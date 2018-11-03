Стриптиз российской фигуристки вызвал ажиотаж в сети

Иностранные фигуристы запустили в Twitter флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge после выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде.

Во время показательных выступлений Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, оставшись к концу проката в одном бюстгальтере.

Прокатом россиянки сначала вдохновился американский фигурист Ники Баусенвейн.

Затем образ Туктамышевой скопировала чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн, подписав видеозапись словами: «Можно ли считать это #Tuktikchallenge?».

После этого фигуристы всех возрастов принялись выкладывать подобные видео. Например, в Tuktikchallenge принял участие юный спортсмен Джаред.

Фото опубликовано @jared.skatingspam

А журналист Джеки Вонг спросил, может ли он принять участие в флешмобе, не умея выполнять элементы фигурного катания. «Конечно! В #Tuktikchallenge можно участвовать даже без льда! Но хотя бы попробуйте сделать кантилевер (скольжение в "кораблике" в фигурном катании — прим. "Ленты.ру")», — ответила Туктамышева.

Россиянка одержала победу на прошедшем в Канаде Гран-при, набрав в сумме 203,32 балла. Она опередела японку Мако Ямаситу и соотечественницу Евгению Медведеву.

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