Футболисты сборной России обзавелись усами в честь дня рождения Черчесова

Футболисты сборной России решили поздравить главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с прошедшим днем рождения. Видео появилось в Twitter-аккаунте команды.

Игроки вышли на первую тренировку сборной в накладных усах и футболках с изображением Черчесова. Спортсмены поздравили специалиста с прошедшим днем рождения, вручили подарок и поаплодировали ему.

2 сентября наставнику российской команды исполнилось 55 лет.

Сборная России собралась в подмосковном Новогорске для подготовки к ближайшим матчам. 7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между национальными командами Турции и России. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

Флешмоб «Усы надежды» был запущен в преддверии чемпионата мира для поддержки сборной России. В нем приняли участие российские знаменитости, в том числе Иван Ургант, Дмитрий Губерниев, Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!