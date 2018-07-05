Украинский клуб выгнал поддержавшего сборную России 19-летнего вратаря

Голкипера юношеской футбольной команды «Карпаты» Михаила Готру выгнали из клуба за поддержку сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Об этом сообщает сайт болельщиков львовской команды.

Готра якобы разместил в социальных сетях несколько фото с символикой России и хештегом «Усы надежды». После этого руководство «Карпат» решило прекратить сотрудничество с голкипером. Болельщики клуба поддержали это решение.

В прошедшем сезоне 19-летний Готра провел три матча за молодежную команду львовского клуба, в которых пропустил три мяча.

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1 июля сборная России по пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Серия завершилась со счетом 4:3. В основное и дополнительное время победитель выявлен не был (1:1).

Следующий матч сборной России состоится в Сочи 7 июля. Россияне встретятся с хорватами, переигравшими датчан в серии пенальти. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Сборная Украины не принимает участия в мундиале-2018, так как не смогла преодолеть квалификацию. В решающем матче отборочного турнира подопечные Андрея Шевченко уступили хорватам (0:2).

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.

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