Иностранные болельщики ответили на вопрос о принадлежности Крыма

Иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, ответили на вопрос, какой стране принадлежит полуостров Крым. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Фанатам задали вопрос о географическом положении полуострова и предложили три варианта ответа: на юге России, на севере Украины и на западе Белоруссии. Большинство иностранцев заявили, что Крым находится в России.

Болельщиков также спросили о том, когда была Крымская война и какие страны в ней участвовали. Футбольные фанаты не смогли ответить на эти вопросы.

В начале июня украинский футболист Артем Кравец выразил мнение, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно. Спортсмен подчеркнул, что это его личное мнение.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался принять новый статус региона.

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