Украинский теннисист захотел задушить всех русских

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к российским спортсменам и журналистам. Его слова приводит портал 112.ua

«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил Стаховский.

По словам теннисиста, на фоне политических событий для него особенно приятно обыграть российского соперника. На вопрос, находится ли спорт вне политики, спортсмен ответил отрицательно. «Х**ня это полная — спорт и есть политика! И политика на самом высшем уровне», — добавил он.

Стаховский является второй ракеткой Украины. За профессиональную карьеру теннисист семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В начале марта Национальный олимпийский комитет Украины запретил спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. Однако 11 апреля зтот закон утратил свою силу.

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