Туктамышева объяснила стриптиз российских фигуристок

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Twitter-аккаунте объяснила, почему российские фигуристки начали раздеваться на льду во время выступлений.

«Вы удивляетесь, почему многие российские фигуристы раздеваются? Все очень просто — в России слишком жарко. Уже конец ноября, и до сих пор нет снега», — написала спортсменка.

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Туктамышева впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию. Она заняла третье место по итогам этапа NHK Trophy в Японии и выиграла этап Skate Canada.

Во время показательных выступлений в Канаде и Японии Туктамышева показывала номер с раздеванием. Россиянка выходила на лед в образе стюардессы. После нее еще одна российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз на Гран-при в Москве.

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