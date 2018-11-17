Российская фигуристка призналась в желании быть секс-символом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о своей популярности. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мне нравится быть секс-символом российского фигурного катания, я давно хотела это звание. А стоило только кофточку снять на выступлении», — сказала фигуристка.

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По словам Туктамышевой, ее тренер Алексей Мишин не против использовать провокационные номера и в дальнейших программах. «А я, если честно, не спрашивала (не хочет ли Мишин номер со стюардессой в короткой программе — прим. «Ленты.ру»). Может, хочет. Пока оставим танго. Может, на чемпионате мира поставим показательный еще круче!» — отметила спортсменка.

Во время показательных выступлений на этапе Гран-при в Канаде Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, чем приобрела популярность в сети. Иностранные фигуристы запустили в Twitter флешмоб с раздеванием на льду под хештегом #Tuktikchallenge.

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