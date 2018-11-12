Российскую фигуристку затравили за шутки про Трампа

Пользователи раскритиковали российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву за ее высказывания в Twitter в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в посте спортсменки.

Фигуристке не понравилось, что ряд СМИ написал о ее заявлениях. «Российские СМИ (не все, конечно) настолько ядовиты, что делают глупые заголовки из моих шуточных твитов о Трампе. Я не политик, меня это не касается. Вы ни слова не написали о моем третьем месте (на Гран-при в Японии), но сразу же затронули тему политики. Передайте им, что Холодная война закончилась», — написала спортсменка.

В ответ на это юзеры посоветовали Туктамышевой не лезть в политику. «Лучше стриптизом занимайся. Это твое», — написал один из них. «Тот случай, когда девушка выехала из Глазова, но Глазов не выехал из нее», — написал другой. «А нечего херню всякую писать. Кто ты и кто Трамп?!», — отреагировал еще один комментатор. «Ты ни шутить, ни кататься не умеешь. Больше тренируйся, чтобы без шоу с нижним бельем завоевывать призовые места», — подытожил пользователь соцсети.

11 ноября Туктамышева рассказала о желании встретиться с президентом США. Спортсменка в шутливой форме заявила, что «надерет задницу» Трампу в Twitter.

10 ноября россиянка впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию. Она заняла третье место по итогам этапа NHK Trophy в Японии и выиграла этап Гран-при в Канаде.

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