Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз

Первый канал / YouTube

Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцевальной паре с Егором Базиным, устроила стриптиз во время показательных выступлений на Гран-при в Москве. Видео появилось на YouTube Первого канала.

Пара исполнила номер под музыку Майкла Джексона. Во время выступления фигуристка сбросила жакет, оставшись в одном бюстгальтере.

Евдокимова и Базин стали четвертыми на турнире. Первое место заняли Иван Букин и Александра Степанова, пара установила мировой рекорд в произвольной программе.

3 ноября российская фигуристка Елизавета Туктамышева также разделась во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде. Спортсменка вышла на лед в образе стюардессы. После этого иностранные фигуристы запустили флешмоб под хештегом #Tuktikchallenge.

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