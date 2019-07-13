Олимпийская чемпионка оценила стриптиз Туктамышевой на льду

Чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва оценила показательный номер Елизаветы Туктамышевой, во время которого спортсменка исполняла стриптиз. Своим мнением Боброва поделилась во время эфира на YouTube-канале «Спорт-Экспресс».

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«С одной стороны, нас смотрят дети. Это те юные спортсмены, которые, глядя на фигуристов высшего класса, говорят: "Я хочу быть на нее похожа". И с этой стороны, как мне кажется, показательный номер Лизы тянет на 16+ точно. Но тем не менее… Она же не разделась догола», — сказала Боброва. Она добавила, что у Туктамышевой «прекрасное тело и ей есть, что показать». Кроме того, по словам олимпийской чемпионки, нижнее белье, в котором выступала фигуристка, можно назвать костюмированным.

В прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс «Toxic». Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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