Описано будущее Медведевой после смены гражданства

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев описал будущее российской фигуристки Евгении Медведевой в случае смены ею гражданства на канадское. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Дмитриева, переход под другой флаг не поможет спортсменке. «Она будет все равно знать, что есть более сильные фигуристки, приезжать на международные турниры и проигрывать, занимать пятое место», — подчеркнул он. Бывший фигурист заметил, что непризовые места Медведеву не интересуют.

При этом Дмитриев добавил, что спокойно относится к идее о смене гражданства и Медведевой, и другой россиянкой Елизаветой Туктамышевой.

Ранее Медведева рассказывала о проблемах с ментальным здоровьем, которые были вызваны критикой со стороны фанатов. Фигуристка утверждает, что сложные времена остались позади.

Медведева живет и тренируется в Канаде у местного специалиста Брайана Орсера с лета 2018 года. До этого она занималась у отечественного тренера Этери Тутберидзе. Под руководством Тутберидзе Медведева по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, а также стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Спортсменка покинула группу после того, как на Играх уступила другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой.

Дмитриев выступал в парном катании и завоевал два золота Олимпиады (1992, 1998).

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