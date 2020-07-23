В Москве массово скупили квартиры с отделкой

За последние пять лет на московском рынке новостроек доля реализуемых покупателям квартир с отделкой выросла более чем в три раза. 2020 год может стать первым, когда количество проданных лотов с ремонтом превысит число таковых в «бетоне», говорится в материалах «НДВ-Супермаркет Недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, квартиры с отделкой скупают массово — в домах стандарт- и комфорткласса на их долю в первом полугодии 2020-го пришлось более 60 процентов сделок. При этом большинство застройщиков делают отделку по ее фактической себестоимости или с минимальной маржинальностью — в среднем по цене 10-15 тысяч рублей за квадратный метр.

«Приобретая отделку сейчас, покупатель экономит за счет отсутствия будущих трат на ремонт, — поясняют эксперты. — Во-вторых, помимо отделочных работ, он избавляет себя и от других издержек (например, на аренду съемного жилья, закупку строительных материалов, поиск и наем ремонтников). Однако, в независимости от наличия или отсутствия отделки, ключевым аргументом при покупке квартиры остается ее цена».

Ранее, в июне, сообщалось, что минимальная стоимость московской квартиры комфорткласса с отделкой — 6,1 миллиона рублей. В бизнес-классе этот показатель равен 5,7 миллиона рублей, в премиум-сегменте — 25 миллионов рублей.

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