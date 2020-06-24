Определена минимальная стоимость квартиры с отделкой в Москве

К июню 2020-го доля квартир с предчистовой отделкой (white box) на московском рынке новостроек достигла 4,6 процента. Наличие отделки позволит покупателям жилья сэкономить прежде всего время, говорится в сообщении агентства «БЕСТ-Новострой», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сегменте квартир доля white box не превышает 4 процента, а в апартаментах — 7 процентов, подсчитали аналитики. При этом наибольшее количество проектов с этим видом отделки в Москве представлено в сегменте квартир бизнес-класса. Минимальная стоимость квартиры комфорткласса с отделкой — 6,1 миллиона рублей, в бизнес-классе — 5,7 миллиона рублей, в премиум-сегменте — 25 миллионов рублей.

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Для комфорткласса средняя стоимость предчистовой отделки составляет порядка 5 процентов от стоимости квартиры, в классах «премиум» и «элит» она может доходить до 8 процентов, определили эксперты. При этом чистовая отделка занимает не менее трех месяцев. Специалисты рекомендуют заранее заказывать дизайн-проект или смету, чтобы купить необходимые материалы и завезти их в квартиру сразу после получения ключей. Это может сэкономить покупателю еще не меньше одного-двух месяцев.

Ранее стало известно, что во время самоизоляции россияне задумались о бытовых вопросах, в частности, начали активно обустраивать собственное жилье. Спрос на услуги ремонта и строительства в мае 2020-го установился на уровне пятилетнего максимума.

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