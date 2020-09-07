Определены главные причины срыва сделок с жильем в России

Покупка жилья на вторичном рынке связана с огромным числом нюансов, о которых многие покупатели просто не знают. Эксперты агентства недвижимости «ВамКнам» назвали самые распространенные «тонкие места», из-за которых сделки рассыпаются (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным риелторов, в России распространена ситуация, когда собственники пытаются привлечь покупателей, «увеличивая» метраж квартиры в объявлении. В этом случае жилое помещение лишь кажется большим, на деле же покупатели разочаровываются.

Регулярно встречаются случаи, когда собственники «забывают» выделить доли детям после использования материнского капитала. Если покупатель захотел купить квартиру за наличные деньги и не спросил справку из Пенсионного фонда, чтобы убедиться в чистоте сделки, то Росреестр такую сделку зарегистрирует. Очень часто продавцы «забывают» про перепланировку, что также приводит к срыву сделок, определили риелторы. Одной из главных причин провала переговоров является банкротство продавца. На квартиру может быть наложен арест, она может быть предметом судебных разбирательств.

Также периодические проблемы возникают из-за долгов по коммунальным платежам. «Вроде и не страшно, но если они долго копятся, то сумма может достигать нескольких сотен тысяч рублей», — отмечают эксперты. В такой ситуации покупатель либо может погасить задолженность, либо отказывается от сделки.

Ранее, в июле, сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель увеличился до 70 дней.

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