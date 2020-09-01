В Москве заметили рост цен на квартиры

В Московском регионе зафиксирован рост цен на вторичное жилье и сокращение объемов соответствующего предложения. Средняя цена квадратного метра в готовых квартирах столицы по итогам августа перевалила за 326 тысяч рублей, говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Число выставленных на продажу квартир в Москве за август снизилось на 4 процента, до 14 тысяч единиц, подсчитали аналитики. В Московской области количество лотов в продаже сократилось на 2 процента, до 13,6 тысячи квартир.

Средняя стоимость «вторички» в столице (без учета присоединенных территорий) за месяц выросла на 1,2 процента, до 326,1 тысячи рублей квадратный метр. В Подмосковье жилье экономкласса подорожало на 1,6 процента, до 91 тысячи рублей за «квадрат».

«Несмотря на активизацию покупателей, немногие готовы покупать квартиры по заявленным ценам. В этом отношении, в отличие от первичного рынка, где застройщики пока могут более свободно поднимать цены, на вторичном рынке каждый собственник сам для себя определяет, применять ли дисконт. При этом размер скидки зависит от срока продажи, на который он рассчитывает», — заключают эксперты.

Ранее, в июле, сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель увеличился до 70 дней.

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