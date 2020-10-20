В Москве упали продажи вторичного жилья

В период с января по сентябрь 2020-го в Москве зарегистрировали 93,3 тысячи сделок с вторичным жильем — на 11 процентов меньше, чем за три первых квартала предыдущего года (тогда было зарегистрировано около 105 тысяч сделок). Об этом говорится в материалах Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Продажи «вторички» упали из-за длительного периода самоизоляции, а после снятия карантинных мер начали резко расти. Так, в минувшем сентябре в городе провели 15,4 тысячи сделок с неновым жильем — в полтора раза больше, чем в том же месяце 2019-го, и на 5 процентов больше, чем в августе.

«В сентябре на московском рынке вторичной недвижимости зафиксирован новый в этом году рекорд — почти 15 с половиной тысяч переходов прав, что практически сопоставимо с декабрем прошлого года, когда в столице было зарегистрировано наибольшее в 2019 году число таких сделок — 15,8 тысячи», — отмечают в Росреестре.

Ранее, в сентябре, стало известно, что в Москве за последний год подорожали квартиры в домах под снос: со 186,8 тысячи до 207,6 тысячи рублей за квадратный метр. Среднестатистическая квартира в сносимой пятиэтажке в настоящее время стоит 8,6 миллиона рублей — на 6 процентов больше, чем год назад.

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