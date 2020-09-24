В Москве подорожали квартиры в домах под снос

Квадратный метр в московских хрущевках, подлежащих сносу, за год к сентябрю 2020-го подорожал на 11 процентов, со 186,8 тысячи до 207,6 тысячи рублей. Среднестатистическая квартира в сносимой пятиэтажке в настоящее время стоит 8,6 миллиона рублей — на 6 процентов больше, чем год назад, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, объем предложения квартир в домах, включенных в программу реновации, с сентября 2019-го сократился на 32 процента. При этом 35 процентов таких лотов экспонируются по завышенной стоимости, 65 процентов оценены в соответствии с рынком.

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«Уменьшение объема предложения таких объектов произошло не только из-за сноса отдельных зданий — сами собственники уже менее охотно выставляют их на продажу, а иногда и вообще отказываются от реализации, — поясняют в «ИНКОМ». — Во многом на их поведение повлияло то, что были обнародованы окончательные сроки переселения жильцов старых хрущевок, и потенциальные продавцы уже более четко понимают, стоит ли им вообще выходить на сделку».

Эксперты полагают, что в условиях ограниченного предложения и в то же время повышенного спроса жилье в пятиэтажках под снос будет дорожать и дальше. «Приобретение такой квартиры может стать ценным вложением в будущее», — заключают они.

Программу реновации в Москве запустили в 2017 году. Она предусматривает снос около пяти тысяч домов. Общая площадь жилья, включенного в программу, — порядка 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Властям предстоит расселить примерно миллион москвичей.

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