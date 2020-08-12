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Власти Москвы определили этапы переезда по реновации

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Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Власти Москвы определили этапы переезда по программе реновации. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Определяя этапы, специалисты оценивали ряд факторов. В первую очередь речь идет о наличии свободных земельных участков, учитывалось требование градостроительного проектирования, строительные нормы, санитарно-эпидемиологические требования, требования безопасности и экологии. «Помимо этого, в строящемся доме должны быть предусмотрены равнозначные квартиры для всех участников программы из расселяемых домов. При этом для жителей коммунальных квартир и общежитий должны быть предусмотрены отдельные квартиры, а для очередников — квартиры, исходя из нормы предоставления жилой площади», — говорится в материале.

В первый этап — 2020-2024 годы — вошли те дома, которые удовлетворяли наибольшему количеству условий. На этом этапе квартиры получат 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах. Переселение еще 330 тысяч москвичей из 1630 домов запланировано на второй этап с 2025 по 2028 год. Остальные — около 380 тысяч человек — переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1800 домов.

«По оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, несколько выигрывают во времени. Однако переезжающие в рамках второго и третьего этапов получат более широкие возможности переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа», — рассказали в мэрии.

Сроки переселения в дальнейшем будут актуализироваться и при необходимости могут быть скорректированы.

Программа реновации взята под контроль мэра Москвы Сергея Собянина и включает ряд гарантий. В частности, это добровольность (решение о принятии участия в программе принимают собственники), право на выход из программы в любое время до заключения первого договора обмена жилья. Власти также гарантируют, что собственники получат равнозначную квартиру в новом доме, в которой количество комнат и жилплощадь — не менее чем в старой квартире. Гарантируется также предоставление новой квартиры в прежнем районе проживания.

Программу реновации запустили в Москве в 2017 году. Она предусматривает снос около пяти тысяч домов. Общая площадь жилья, включенного в программу, — порядка 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Властям предстоит расселить примерно миллион москвичей. За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч жителей Москвы. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда

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