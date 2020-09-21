Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Местные власти в России могут наделить правом принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму группой сенаторов и депутатов.

Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. В нем говорится о необходимости комплексного развития территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости по всей России.

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Фактически авторы законопроекта предложили дать местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Решение о включении в программу реновации может быть принято, если идею одобряют две трети собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. При этом само понятие реновации в документе не упоминается, подчеркивает «Коммерсантъ».

Предполагается, что программы реновации в регионах не потребуют расходов из федерального бюджета — финансирование должны находить местные власти.

В Москве программу реновации запустили в 2017 году. Она предусматривает снос около пяти тысяч домов. Общая площадь жилья, включенного в программу, — порядка 16 миллионов квадратных метров (350 тысяч квартир). Властям предстоит расселить примерно миллион москвичей.

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