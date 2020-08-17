Квартирам под реновацию предрекли подорожание

Квартиры в домах, включенных в московскую программу реновации устаревшего жилого фонда, могут подорожать на 10–20 процентов. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты рынка недвижимости.

Как отмечает издание, инвестиционный интерес к таким квартирам вырос после публикации графика расселения домов (он был обнародован 12 августа). Владельцы неликвидного жилья в свою очередь поняли, что оно может заинтересовать инвесторов, желающих впоследствии обменять хрущевку на квартиру в новом доме. Это побудило их поднимать ценники.

По данным экспертов, до начала реновации квадратный метр в пятиэтажках в среднем стоил 140 тысяч рублей, в настоящее время — около 160 тысяч рублей. В течение ближайших месяцев «квадрат» может прибавить в цене еще от 10 до 20 процентов, предрекают участники рынка. При этом прежде всего подорожают квартиры в пятиэтажках, которые планируется расселить в рамках первого этапа программы (в 2020-2024 годах).

В домах, которые попали во вторую и третью волну сноса, цены на квартиры вообще могут снизиться — и продавцы, и покупатели осознают, что инвестировать в них небезопасно — слишком долгосрочным будет вложение. Некоторые эксперты полагают, что инвестиционная привлекательность жилья в хрущевках в принципе переоценена, так как условия расселения таких домов «несколько размыты».

Ранее в августе стало известно, что по итогам июля 2020-го объем продаж на московском рынке новостроек снизился на 6 процентов по сравнению с показателем за июнь и на 29 процентов в годовом выражении. В сегменте массового жилья (новостройки эконом- и комфорткласса) число сделок уменьшилось на 40 процентов по сравнению с показателем за июль 2019-го.

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