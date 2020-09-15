В Москве резко вырос спрос на один тип квартир

В Москве зафиксирован скачок спроса на квартиры в пятиэтажках, подлежащих расселению в рамках программы реновации жилищного фонда города. В сентябре 2020-го востребованность хрущевок выросла более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные портала «Авито Недвижимость».

Резкий рост спроса на квартиры в пятиэтажках аналитики объясняют желанием покупателей получить новое, более просторное и комфортное жилье после сноса устаревших домов. «Статус "под снос" делает такое жилье привлекательной инвестицией для части покупателей», — указывают эксперты.

Предложение квартир в московских пятиэтажках за последний год выросло на 40 процентов, подсчитали в «Авито». В среднем один квадратный метр квартир этого типа в столице стоит 217 тысяч рублей.

Ранее, в августе, квартирам под реновацию предрекли подорожание. По мнению риелторов, в ближайшее месяцы они могут прибавить в цене 10-20 процентов. При этом прежде всего подорожают квартиры в пятиэтажках, которые планируется расселить в рамках первого этапа программы (в 2020-2024 годах). В домах, которые попали во вторую и третью волну сноса, цены на квартиры вообще могут снизиться — и продавцы, и покупатели осознают, что инвестировать в них небезопасно — слишком долгосрочным будет вложение.

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