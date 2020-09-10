Покупатели квартир в Москве лишились скидок

За последние три года доля новостроек в «старой» Москве (без учета объектов на присоединенных территориях), где покупателям квартир предоставляются скидки, сократилась в 2,7 раза, до 28 процентов. Об этом говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В области за указанный срок новостроек с дисконтами стало в два раза меньше, подсчитали аналитики. На скидку можно рассчитывать в 44 процентах подмосковных проектов. Лишение покупателей скидок эксперты объясняют тем, что многие застройщики теперь включают дисконты в указанные в прайс-листах цены.

«Однако повышенный спрос в рамках программы льготной ипотеки и сокращение числа девелоперов говорят в пользу того, что снижение распространенности скидок — устойчивый тренд. Уменьшается и размер самого дисконта: в среднем, на два-три процента за последние годы», — констатируют в «ИНКОМ». Средняя величина скидки в новостройках Москвы в настоящее время составляет 4 процента, Подмосковья — 7 процентов, уточняют аналитики.

Ранее, в августе, сообщалось, что в Москве резко вырос спрос на мини-квартиры. В период с января по июль 2020-го он увеличился на 20 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.

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