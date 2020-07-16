Продажи новостроек в Москве обвалились вдвое

В июне 2020-го в Москве зарегистрировали почти 6,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве — на 64 процента больше, чем в мае. При этом в годовом выражении число сделок на рынке новостроек обвалилось вдвое — на 55 процентов, следует из материалов столичного управления Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Если говорить только о продажах квартир, то в июне их число выросло на 57 процентов по сравнению с маем (до 4,85 тысячи), а по сравнению с июнем 2019-го снизилось на 58 процентов, подсчитали эксперты.

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Всего за первое полугодие 2020-го в московских новостройках заключили 39,86 тысячи сделок — на треть меньше, чем год назад. В жилом сегменте показатель снизился на 37 процентов в годовом выражении, в сегменте коммерческой недвижимости — на 19 процентов.

«Учитывая повышенный интерес к недвижимости на первичном рынке, в настоящее время не наблюдается серьезных причин для снижения потока регистраций ДДУ до конца года», — говорится в предоставленных материалах.

Ранее, в июне, сообщалось, что средний размер скидки на жилье в новостройках Москвы достиг 7,8 процента. Этот показатель превышает 10 процентов только в двух столичных округах — Троицком и Новомосковском. В пределах «старой» Москвы квартиры с максимальными скидками (9,25 процента в среднем) предлагаются в Южном округе.

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