В Москве резко вырос спрос на мини-квартиры

В период с января по июль 2020-го спрос на квартиры-студии в Москве резко вырос — на 20 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенной группы риелторских компаний» (ОГРК), поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в июле число клиентов, которые интересовались именно мини-квартирами, увеличилось на 19 процентов по сравнению с июнем 2020-го и на 31 процент по сравнению с июлем 2019-го.

Наиболее доступные студии от застройщиков в столице на данный момент предлагаются по цене от 3,5 миллиона рублей в Новой Москве и от 4,7 миллиона рублей в старых границах города. Самые дорогие объекты этого формата на первичном рынке стоят десятки миллионов рублей.

На вторичном рынке жилья в Москве экспонируется порядка 670 квартир-студий. Самый доступный объект можно приобрести за 1,8 миллиона рублей. Самый дорогой объект продается за 19,3 миллиона.

«Квартиры-студии появились на рынке недвижимости около 15 лет назад. Сейчас такой формат жилья является главной альтернативой однокомнатным квартирам. Основное преимущество студий — более низкая цена. Как правило, стоимость таких квартир на 15-20 процентов ниже», — заключают риелторы..

В июне сообщалось, что самая маленькая квартира-студия на московском рынке новостроек предлагается покупателям в проекте «Дегунин» на севере города — ее площадь составляет 10,6 квадратного метра. Стоимость лота — 3,1 миллиона рублей.

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