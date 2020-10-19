Рита Дакота купила две квартиры в Москве

Российская певица Рита Дакота приобрела две квартиры в Москве. Из окон жилого комплекса, где расположены две двухэтажные студии, открываются виды на деловой центр «Москва-Сити». Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

«За моей спиной роскошный дом с видом на Moscow City, а в кармане ключи от двух уютных двухэтажный студий, которые я теперь буду... сдавать, — сообщила подписчикам Дакота. — Друзья, я долго не рассказывала вам об этом и не делилась своим счастьем, а потом подумала, что, возможно, моя история вдохновит кого-то. Я желаю каждому из вас, чтобы и ваши мечты сбывались, чтобы и на вашей душе всегда было спокойно и хорошо».

По словам певицы, она купила недвижимость с инвестиционными целями, из страха «остаться однажды с ребенком без средств к существованию». «Мне снились страшные сны о том, что я скатилась туда, откуда начинала, и снова живу в съемной комнате за МКАД с 300 рублями в кармане, только в люльке плачет ребенок. Я просыпалась в холодном поту», — поделилась Дакота.

Артистка поблагодарила поклонников своего творчества за то, что они помогли ей осуществить свою мечту — покупали билеты на концерты и скачивали ее песни, таким образом позволив заработать нужную сумму.

Ранее, в сентябре, стало известно, что другая российская певица — Елена Ваенга — в период пандемии, напротив, лишилась квартиры. Ей пришлось выставить на продажу свое жилье в Санкт-Петербурге. Звезда назвала чудовищными финансовые проблемы, возникшие у нее из-за COVID-19.

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