Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом

Певица Рита Дакота пожаловалась, что в прошлом, до своих нынешних отношений никогда не занималась сексом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Исполнительница отметила, что к 30 годам уже успела побывать замужем, родить ребенка, однако недавно осознала, что секс в ее жизни на самом деле отсутствовал. Все это время она «позволяла использовать себя для удовлетворения чужих потребностей».

Дакота рассказала, что ходила на семинары по сексологии, читала тематическую литературу, но открыть для себя настоящий секс она смогла лишь со своим новым возлюбленным.

Кроме того, певица в своем посте уделила внимание проблеме воспитания детей по вопросам интимной жизни. Она обратила внимание на то, что женщинам часто не объясняют, для чего вообще людям нужен секс, поэтому многие из них всю жизнь не имеют нормальных интимных отношений.

Ранее Рита Дакота осудила рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), который после расставания с моделью Анастасией Решетовой решил участвовать в шоу «Холостяк».