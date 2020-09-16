Рита Дакота похвасталась отдыхом в роскошном отеле в Турции и возмутила фанатов

Певица Рита Дакота похвасталась отдыхом с возлюбленным в роскошном турецком отеле и возмутила своих подписчиков. Кадр появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фото исполнительница целует своего парня на фоне моря в пятизвездочной гостинице, расположенной рядом с курортным городом Кемер. При этом на девушке надет топ темно-коричневого цвета, белые льняные брюки и солнцезащитные очки.

Под снимком знаменитость рассказывает о том, как спонтанно решила отправиться в Турцию после того, как узнала, что ее дочь Мия на три дня останется с бабушкой. «Мы такие счастливые!! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай!!!» — подписала публикацию Дакота.

Прочитав это, пользователи бросились критиковать ее за легкомысленность. «Думаю, Мия в будущем оценит этот пост, написанный ее мамой. Не первый раз уже замечаю, как же тяжело вами воспринимается ваш ребенок», — негодовала одна читательница. «А как же Вы без телефона 24/7, если все равно выкладываете пост?» — удивился другой комментатор. «Ребенка сравнить с самыми напряжными делами? Эхххх, так себе расклад...» — возмутилась третья подписчица. «Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней. Дома бы посидела, только вирус везде разносит, скольких уже могла заразить», — посоветовала еще одна поклонница.

В августе жена российского телеведущего и шоумена Александра Реввы Анжелика, отдохнувшая в Турции при пандемии коронавируса, высказалась о сложностях во время отпуска. Ревва уточнила, что она «не самый большой фанат» турецких курортов и отдыхает в Турции лишь второй раз.