Сын Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся в Турцию вместе со своей супругой Лианой Волновой, пожаловался на испорченный медовый месяц. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Молодой человек рассказал, что по прибытии в отель их багаж потеряли и искали на протяжении двух часов. После этого супруги заявили, что их не устраивает номер. Вместо двуспальной кровати молодоженам предложили разместиться на одиночных, соединенных вместе. Им пришлось сменить гостиницу.

По словам Шульгина, несмотря на это они с женой пытаются сохранять хорошее настроение. «Тут очень классно, горы, красота. Единственное, что ужасно — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам», — добавил он.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу 28 августа на берегу Живописной бухты в Москве. Отца жениха на торжественное мероприятие не пригласили.

В июле Валерия в эфире передачи «Алена, блин!» отреагировала на слухи о гомосексуальности ее сына Арсения Шульгина. Артистка заявила, что ее смешат подобные домыслы, ведь ее сын в 16 лет ушел из дома, чтобы жить с девушкой. «Он хотел самостоятельной жизни, самостоятельно хотел зарабатывать и самостоятельно жить», — пояснила исполнительница. По ее словам, Арсений «хохочет как безумный», когда читает в СМИ о том, что он гей.