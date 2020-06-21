Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Бизнес певицы Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина оказался на грани разорения. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Компания «Гуд Фуд Стайл» по выпуску здорового питания, на рынке известного как No Secret by Valerya, была создана ими вместе с Эмином Агаларовым в 2018 году. Однако уже через год фирма ушла «в минус». В мае компания подала заявление на выплату МРОТ, и в налоговой службе выяснили, что часть сотрудников уволили еще в марте, отказав в выплатах.

Ранее сообщалось, что прогорел бизнес российских комиков Михаила Галустяна и Александра Реввы. Речь идет о компании «Эйс Гейминг» по продаже внутриигровых элементов для игры CS:GO.

В конце мая Пригожин пожаловался на то, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Партия «Коммунисты России» отправила ему и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Продюсер назвал это «очередной провокацией».

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