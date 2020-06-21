Пригожин поделился «историческим эксклюзивчиком» с Валерией в роли телеведущей

Продюсер Иосиф Пригожин поделился редкими архивными кадрами, на которых его жена певица Валерия ведет прогноз погоды на телевидении. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Валерия такая малышка здесь. Вот так исторический эксклюзивчик», — подписал пост Пригожин. Он также уточнил, что запись была сделала в начале июня 1998 года.

На кадрах певица ведет прогноз погоды, заодно презентуя свой на тот момент новый альбом. Санкт-Петербургу звезда российского шоу-бизнеса пообещала «море солнца», а поволжским степям — «знойный самум». Говоря о погоде в Киеве, Валерия пропела строчку из своей песни «Самолет».

В конце мая певица поддержала слова своего мужа о том, что многим артистам из-за коронавируса приходится голодать. Она также отметила, что лично у ее семьи деньги есть, но неизвестным творческим людям приходится нелегко и помощь им бы не помешала.

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