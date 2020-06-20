Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев

Умер участник группы «Альянс» и автор хита «На заре» Олег Парастаев. Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».

«Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж», — говорится в сообщении.

Дата и время панихиды будут сообщены позднее, с ним смогут попрощаться все желающие.

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Песня «На заре» получила новый виток популярности в 2019 году. Появившийся в сети клип, снятый в 1987-м, за короткий промежуток времени посмотрели около 500 тысяч раз (на данный момент почти 5 миллионов), после чего YouTube временно блокировал его с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Олег Парастаев был клавишником «Альянса» всего полтора года, в 1986-1987 годах, после чего создал свой проект «Новая русская группа» («НРГ»).

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