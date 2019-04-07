YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» из-за роста популярности

YouTube заблокировал клип московской группы «Альянс» на песню «На заре». Участник коллектива Олег Парастаев полагает, что популярность ролика вызвала у сервиса подозрения. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мой YouTube канал заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают», — написал он и добавил, что подал апелляцию.

Клип появился в сети 5 апреля. С момента премьеры его посмотрели около 500 тысяч раз.

«Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами», — написал про него Парастаев. В последнее время написанная более 30 лет назад композиция вновь стала популярна в России и за ее пределами. Клип на нее сняли в 1987 году, но восстановили и опубликовали только в 2019-м.

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