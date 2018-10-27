Автомобильный номер «Москвича» Цоя выставят на торги

Номер автомобиля, на котором в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой, выставят на аукционе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте телеканала НТВ.

Стартовая цена лота — два миллиона рублей. На номере «Я 68 32 ММ» остались следы от удара, а в нескольких местах видны разрывы металла. Как стало известно, нынешний владелец знака нашел его в купленном им гараже в Юрмале. Директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров рассказал «Пятому каналу», что через два дня другие люди предложили выставить на торги доверенность на автомобиль, которым управлял Виктор Цой.

«Можно, наверное, помистифицировать и сказать, что сам Цой хочет этого, потому что из двух источников появились ненаходимые вещи. Никто не знал — ни люди, которые занимались творчеством Цоя, что сохранился этот знак, где он находится. И тут, с одной стороны, находится и знак, и с другой стороны, совершенно от других людей — доверенность на управление автомобилем с этим номерным знаком», — рассказал он.

По словам директора, вероятнее всего, номера и доверенность выставят на торги, которые состоятся 15 ноября.

В сентябре на торгах продали другие вещи Цоя: паспорт, записную книжку с номерами телефонов ленинградских и московских рок-музыкантов, а также рукопись песни «Хочу перемен».

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

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