Советские рокеры представили клип на культовую песню с 32-летним опозданием

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Участник советской рок-группы «Альянс» Олег Парастаев поделился клипом на самую известную композицию коллектива «На заре». Видео опубликовано на его YouTube-канале.

В своем комментарии клавишник пояснил, что это не новый ролик, а восстановленный клип к песне 1987 года, слова и музыку к которой написал сам Парастаев. «Очень смешно и наивно, но с удовольствием, делюсь с вами», — написал он.

Как передает издание TJournal, в последнее время композиция вновь стала популярна в России и за ее пределами. В новогоднем выпуске передачи «Вечерний Ургант» ее исполнила певица Монеточка, а в марте пользователи Reddit добавили субтитры к видео с выступлением «Альянса» и окрестили артистов яркими представителями советского синти-попа.

Под опубликованным на YouTube старым выступлением также появилось много англоязычных комментариев. Некоторые пользователи сравнивали внешность Парастаева с внешностью колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и президента Венесуэлы Николаса Мадуро, другие же хвалили песню и восхищались голосом вокалиста Игоря Журавлева.

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