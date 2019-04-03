Макаревича возмутила книга американской писательницы о советских рокерах

Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес», рассказывающую о советских рокерах. Пост на эту он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

«Еще бывает так: читаешь какую- нибудь "документальную" книгу о событиях, непосредственно в которых не участвовал, и в общем принимаешь все за чистую монету. Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге видимо такой же степени достоверности», — написал певец. Он добавил, что на исполнительнице можно ставить крест, и возмутился, что во время написания книги она не позвонила героям и не уточнила информацию.

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Один из комментаторов предположил, что возмущение вызвала та часть книги, где говорится, что группа «Машина времени» решила «работать за деньги» и дала крупный концерт в Москве, где «публика вежливо аплодировала». «Зарабатывали в подполье тогда не меньше, а больше чем на "официальной" сцене, мы пошли туда не за деньгами, а за аудиторией. Но самое интересное — в 84-м году, который она описывает, "Машину" не пускали с концертами в Москву. И в 85-м не пускали. И в 86-м. Зал на 10 тысяч мест? Интересно, куда это они ходили», — ответил Макаревич.

Джоанна Стингрей — американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель. Она является одним из значимых популяризаторов советской и пост-советской рок-культуры. В качестве продюсера Стингрей работала с группами «Кино» и «Аквариум».

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