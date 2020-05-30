Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Партия «Коммунисты России» отправила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу политсилы.

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.

Ранее продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. Его осудил певец Сергей Шнуров и посвятил ему матерное стихотворение.

Пригожин пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед его супругой. Позднее Шнуров подвел итоги спора словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант.

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