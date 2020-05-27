Пригожин написал полные оскорблений стихи про «пестик Шкурова»

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram стихотворение, полное оскорблений в адрес музыканта Сергея Шнурова. В произведении автор называет артиста Шкуровым, упоминает его «голый пестик» и умение «лизать».

Ой друже мой Шнурков иль Шнуров!

(Не знаю как тебя назвать)

Ты для меня всегда был Шкуров,

Тебе виднее как лизать.

Ведь не случайно стал заметен

Твой пропитый до трещин лик.

Теперь поешь не в туалете,

Теперь в Госдуме штурмовик.

Пригожин упомянул частые появление артиста на телевидении и заявил, что после интервью Владимиру Познеру стало ясно, что Шнуров не обладает развитым интеллектом.

Ты мне скажи, когда ты честен:

Когда с трибуны ты вещал?

Или когда свой голый пестик

Со сцены публике совал?

То ты на Первом лижешь руку,

То на Втором лизнул башмак,

Потом у Познера по мукам,

И стало ясно, кто дурак.

Ну ладно, слишком много чести

Тебе стихом мне отвечать.

Иди и ты со своею свитой,

Куда советовал — со—ть! (орфография и пунктуация сохранены)

Ранее Пригожин заявил, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед его супругой певицей Валерией. Конфликт между Шнуровым и Пригожиным начался после того, как продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.

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