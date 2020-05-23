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Шнуров в стихах ответил на слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов

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Фото: Сергей Шнуров / Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в ответ на слова музыкального продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса. Соответствующий пост появился в субботу, 23 мая, в Instagram музыканта.

Бедствуете с тетей Лерой?
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?

Следом он призвал «людей божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски «из "Пятерочки"».

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. При этом, считает продюсер, положение дел улучшится не раньше, чем через полгода. Он также добавил, что, скорее всего, даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты.

Вместе с этим продюсер заявил, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.

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