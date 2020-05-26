Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд

Музыкант Сергей Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Лидер группы «Ленинград» предположил, что главный вывод, который можно сделать из его конфликта с шоуменом, заключается в том, что в России аудитория не поддерживает популярных исполнителей. «На жалобы о тяжелом материальном положении слышат в ответ в лучшем случае: "****** работать". А в худшем... нет, не пропустит цензура», — отметил он, пояснив, что на фоне пандемии коронавируса многие преданные поклонники артистов не хотят оказывать им никакой поддержки.

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«Как я думаю, фокус здесь в том, что популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию, миф, которому они служат из последних "творческих" сил», — заявил Шнуров.

По его мнению, звезд не интересуют слушатели. Вместо этого они нацелены на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант. Он добавил, что именно этой системой можно объяснить «убогое федеральное музыкальное телевидение» и «унылые концерты».

Конфликт Шнурова и Пригожина начался после интервью продюсера, в котором он сказал, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. В ответ музыкант Шнуров написал стихотворение, в котором призвал «людей Божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».

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